Таролог назвала на своей странице в Инстаграм три сильных качества человека, ориентируясь на дату рождения, пишет Politeka.net.
Три сильных качества людей, рожденных 1, 10, 19, 28 – сила воли, энергичность, амбициозность.
Для родившихся 2, 11, 20 29 – это доброжелательность, готовность помочь, справедливость.
Таролог также рассказала, что сильные качества людей, рожденных 3, 12, 21, 30 – чувство юмора, активность, интеллектуальность.
Сильные качества родившихся 4, 13, 22, 31 – ответственность, требовательность, трудолюбие.
А вот у родившихся 5, 14, 23 это изобретательность, легкость, оптимизм.
Для тех, кто родился 6, 15, 24 числа самые сильные качества – хороший вкус, надежность и преданность.
Творчество, интуиция и аналитический разум – это сильные качества людей, рожденных 7, 16 и 25 числа.
Рожденные 8, 17, 26 числа могут похвастаться знанием законов, целеустремленностью. Также у таких людей есть желание быть замеченными.
Числа рождения 9, 18 и 27 подарили таким людям сочувствие, самостоятельность и честность.
Комментируя, подписчики таролога отмечают, что нашли совпадение с чертами характера своего или родных и друзей.
«Это точно, так и есть!»,
«2 верно, 26 точно»,
«О, я 10, так и есть!»,
«14 и 17 прямо в точку!» , – пишут в комментариях на странице таролога.
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