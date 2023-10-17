Пророцтво Таро на 17 жовтня 2023 року, дізнайтеся, що карти готують всім знакам зодіаку цього вівторка.

Гороскоп Таро для кожного знака Зодіаку на 17 жовтня 2023 року.

Ознайомтеся з тим, що гороскоп Таро приготував для всіх дванадцяти знаків Зодіаку в астрології, починаючи з 17 жовтня 2023 року.

ОВЕН (21 березня – 20 квітня)

Кохання: Самітник

Настрій: П'ятірка Жезлов

Кар'єра: Чарівник

Проведення часу з найближчими родичами може додати позитиву у ваш тиждень. Будьте обережні, розкриваючи своє фінансове становище, оскільки інші можуть спробувати це скористатися. Пам'ятайте, що кохання – це переживання та поділ емоцій зі своїм партнером. Незважаючи на деякі невдачі, підтримка позитивного настрою може сприяти вашому загальному добробуту. У своїй роботі на професійному фронті ви можете зіткнутися з епізодами лінощів або нетерпіння.

Щаслива кількість: 8

Щасливі кольори: фіолетовий.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня – 20 травня)

Любов: Дурень

Настрій: Паж Мечів

Кар'єра: Диявол

Тиждень може принести кілька сприятливих подій. Сфера маркетингу може залучити молодих та допитливих людей, які шукають лаврів. Вам не рекомендується інвестувати у ділове партнерство без належного дослідження. Ваша життєрадісна посмішка може відчинити двері до захоплюючих романтичних можливостей. Цього тижня ви можете присвятити час покращенню своєї фізичної форми та рівня енергії. Цього тижня бажано уникати участі у суперечках старійшин сім'ї.

Щаслива кількість: 18

Щасливий колір: персиковий.

БЛИЗНЮКИ (21 травня – 21 червня)

Кохання: Колісниця

Настрій: Імператриця

Кар'єра: Шістка Жезлів

Настав момент дати можливість співробітникам підвищити творчий потенціал та досягти результатів на професійному фронті. Час сприятливий для збору друзів і близьких на радісну подію, що запам'ятовується. Маючи міцне фінансове становище, ви зможете швидко розширити свій бізнес. На цьому тижні висока ймовірність зустріти когось, хто підкорить ваше серце. Однак надмірно обережний та обережний спосіб життя може завадити вашому фізичному та розумовому розвитку.

Щасливе число: 1

Щасливі кольори: кремовий.

РАК (22 червня – 22 липня)

Любов: Вісімка Мечів

Настрій: Справедливість

Кар'єра: П'ятірка Кубків

Надання співробітникам гнучкості та свободи може призвести до радикального покращення результатів на роботі. Пам'ятаючи про непотрібні витрати, ви можете запобігти фінансовому тягарю та збільшити заощадження. Романтика досягне нових висот, коли ви отримаєте позитивну відповідь від свого романтичного партнера. Ваше здоров'я може й надалі залишатися без проблем, якщо ви зробите мудрий та здоровий вибір.

Щаслива кількість: 11

Щасливі кольори: срібло.

Лев (23 липня - 23 серпня)

Кохання: Дев'ятка Кубків.

Настрій: Чарівник

Кар'єра: Колісниця

Ваші чудові управлінські та технічні здібності сприяють покращенню ваших кар'єрних можливостей. З міркувань безпеки важливо уважно стежити за непотрібними витратами. Живе романтичне спілкування з вашим партнером може принести вам радість цього тижня. Ваше здоров'я залишається задовільним, особливо завдяки новому режиму тренувань. Здоров'я батьків може стати предметом занепокоєння для деяких цього тижня.

Щаслива кількість: 18

Щасливі кольори: помаранчевий.

ДІВА (24 серпня – 23 вересня)

Любов: Вісімка Жезлів

Настрій: Світ

Кар'єра: Двійка монет

Досвід та знання досвідчених фахівців можуть призвести до покращення можливостей кар'єрного зростання. Лікарські трави можуть принести швидке полегшення вашої матері та полегшити занепокоєння всієї родини. У вас може виникнути спокуса інвестувати в нові перспективні схеми для збільшення вашого капіталу. Ваш романтичний партнер може спробувати спілкуватися побічно, щоб передати приємне послання. Зосередження уваги на своєму здоров'ї та рівні імунітету дасть позитивні результати.

Щасливе число: 4

Щасливі кольори: фіолетовий.

ТЕРЕЗИ (24 вересня – 23 жовтня)

Кохання: П'ятірка монет

Настрій: Сила

Кар'єра: Тауер

На цьому тижні успіх може посміхнутися вам. Ви можете досягти успіху на посаді, яка пов'язана з проблемами та вимогами в галузі охорони здоров'я. Святкова атмосфера будинку принесе радість вашим старшим домашньому фронті. Ви можете інвестувати в ідеї, які можуть принести значний прибуток. Романтичні справи можуть зіткнутися з невдачею через затримку вираження почуттів. Будьте обережними, оскільки низький рівень енергії впливає на ваше загальне самопочуття з погляду здоров'я. Цього тижня будьте обережні, вирушаючи в горбисту місцевість.

Щаслива кількість: 8

Щасливі кольори: білий.

СКОРПІОН (24 жовтня - 22 листопада)

Кохання: Імператор

Настрій: Суд

Кар'єра: Чарівник

Ви можете витратити свій вільний час на покращення зовнішнього вигляду вашого будинку. Надання своєчасних кредитів іншим може виявитися для вас вигідним цього тижня. Ваш романтичний партнер, ймовірно, відіграє значну роль у вашому зростанні. Підтримка вашого здоров'я буде в межах ваших можливостей за умови спеціального підходу. Усунення непорозумінь між вашими підлеглими на роботі може виявитися непростим завданням.

Щасливе число: 6

Щасливі кольори: коричневий.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада – 21 грудня)

Любов: Лицар Мечів

Настрій: Зірка

Кар'єра: Четвірка монет

Цього тижня ви можете залишатися у напрузі. Робота з налагодження відносин із батьками може відновити гармонію у ній. Недостатня підтримка колег перешкоджає своєчасному досягненню поставленої мети на професійному фронті. Попереднє планування бюджету допоможе уникнути фінансового стресу. Романтичні почуття можуть посилитись завдяки спільному дозвіллю.

Щасливе число: 22

Щасливі кольори: червоний.

КОЗЕРІГ (22 грудня – 21 січня)

Кохання: Шістка монет

Настрій: Дурень

Кар'єра: Ієрофант

Помнете, що створення повноцінного робочого середовища буде мати вирішальне значення для продуктивності ваших співробітників. Подумайте про те, щоб скласти практичні та продумані плани для благополуччя вашої родини. Будьте обережні у своїх ділових відносинах, щоб вони не вплинули негативно на ваш прибуток. Займаючись романтичними питаннями, слідкуйте за тим, щоб ви не виявляли надмірного ентузіазму. Достатній відпочинок необхідний підтримки дисциплінованого розпорядку дня.

Щаслива кількість: 8

Щасливі кольори: синій.

ВОДОЛІЙ (22 січня - 19 лютого)

Кохання: Лицар монет

Настрій: Закохані

Кар'єра: Помірність

Цього тижня на вас може чекати кілька сюрпризів. Для поліпшення умов праці необхідні коригування у процесі прийняття рішень. Позитивне та творче вирішення сімейних проблем призведе до своєчасного їх вирішення. Міцне фінансове становище дає можливість вести розкішний спосіб життя. Зустріч із однодумцем, швидше за все, додасть романтики у ваш тиждень. Зміна життя може позитивно вплинути на ваше здоров'я.

Щаслива кількість: 1

Щасливі кольори: рожевий.

РИБИ (20 лютого – 20 березня)

Кохання: Зірка

Настрій: П'ятірка Кубків

Кар'єра: Ієрофант

Високі шанси, що ви встановите цінні зв'язки із ключовими фігурами на професійному фронті. З позитивним настроєм ви можете стати прикладом для наслідування молодих членів вашої родини. На наступному тижні на вас чекають сприятливі фінансові перспективи. Можливо, цього тижня вам доведеться ухвалити важкі рішення на романтичному фронті. Зберігайте практичний настрій протягом усього тижня. Не дозволяйте проблемам зі здоров'ям переважувати радості, які ви відчуваєте.

Щасливе число: 9

Щасливі кольори: срібло.

Джерело: hindustantimes .

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