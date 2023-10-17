Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Стратком ВСУ, ночью на 17 октября Вооруженные Силы Украины нанесли успешные удары.

«По вертолетам и оборудованию аэродромов российских оккупационных войск вблизи временно оккупированных Луганска и Бердянска», - говорится в сообщении.

Добавим, жителей временно оккупированного города Бердянска ночью разбудили громкие взрывы от работы российского ПВО, а за ними — звуки от "прилетов" и последующей детонации боеприпасов. Эхо взрывов, как рассказывают местные, слышно до сих пор.

«Уже час слышны взрывы. Приблизительно север города, район аэропорта, до сих пор взрывается»,

«Периодически слышны стрелковые очереди, разных калибров»,

«Мощная детонация!» , – сообщали в соцсетях жители оккупированного Бердянска.

В Сети также появились кадры "бавовны".

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