33-летняя Надя Дорофеева вспомнила, как ей не нравилась фигура, мол слишком худая, и волосы – не та прическа.
Но сейчас все по-другому. По крайней мере, так говорит сама Надя Дорофеева.
Отвечая на вопрос о своих комплексах, Дорофеева заверила:
«Наконец-то я перестала париться».
По мнению Дорофеевой, это также влияние того, что происходит вокруг.
"Мне кажется, что это влияние большой войны. Потому что мы вообще по-другому посмотрели на свою жизнь, свои решения, на принятие решений, на музыку, творчество, еду. На все я посмотрела по-другому!", - говорит тренер «Голос країни» Надя Дорофеева в интервью Люкс ФМ .
Дорофеева также уверяет: «Я приняла себя и сейчас это состояние классное. Я сейчас себе нравлюсь» .
Говоря, когда она плакала в последний раз, Дорофеева вспомнила, что это было две недели назад.
«Как раз в медитации. У меня классный тренер. Потому что там мы прорабатываем все боли, травмы, нервы, которых сейчас очень много. И как раз, когда мы нашли одну проблему, достаточно глубинную – я истерически прям прорыдалась и после этого мне стало легче», - призналась Надя Дорофеева.
Последние новости Украины:
Скандал на "Голос країни" вспыхнул перед финалом.
Новые правила на "Голос країни", Дорофеева добавила интриги.
"Голос країни" – Дорофеева дала Кацурину повод для ревности.