33-летняя Надя Дорофеева вспомнила, как ей не нравилась фигура, мол слишком худая, и волосы – не та прическа.

Но сейчас все по-другому. По крайней мере, так говорит сама Надя Дорофеева.

Отвечая на вопрос о своих комплексах, Дорофеева заверила:

«Наконец-то я перестала париться».

По мнению Дорофеевой, это также влияние того, что происходит вокруг.

"Мне кажется, что это влияние большой войны. Потому что мы вообще по-другому посмотрели на свою жизнь, свои решения, на принятие решений, на музыку, творчество, еду. На все я посмотрела по-другому!", - говорит тренер «Голос країни» Надя Дорофеева в интервью Люкс ФМ .

Дорофеева также уверяет: «Я приняла себя и сейчас это состояние классное. Я сейчас себе нравлюсь» .

Говоря, когда она плакала в последний раз, Дорофеева вспомнила, что это было две недели назад.

«Как раз в медитации. У меня классный тренер. Потому что там мы прорабатываем все боли, травмы, нервы, которых сейчас очень много. И как раз, когда мы нашли одну проблему, достаточно глубинную – я истерически прям прорыдалась и после этого мне стало легче», - призналась Надя Дорофеева.

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