Цены на продукты в Украине снизились в сентябре этого года.

Так, в октябре падение цен на продукты начинает замедляться, но есть вероятность, что они продолжаться по некоторым крупам, овощам, фруктам и не только.

Как сообщают в "Институте аграрной экономики", есть вероятность падения цен на подсолнечное масло и сахар.

Директор института академик НААН Юрий Лупенко сообщает, что в сентябре ощутимо снизились цены на овощи.

Госстата информирует, что цены, в частности, на морковь снизились на 37,3% до 11,03 грн/кг, таким образом это на 37,3% меньше.

На треть стала меньше цена на свеклу, а именно минус 30%, больше чем на четверть снизилась цена на репчатый лук, минус 28,7%.

Однако фиксируется и рост цен, например капуста белокочанная не особо убавила в стоимости, всего на на 17,8%.

Цены на лук и морковь упали более чем вдвое, на 58% и 50,7%.

Ранее сообщалось, что цены не будут стоять на месте: украинцев предупредили о подорожании популярного овоща, когда ждать роста.

Так, во время осеннего сезона ожидается подорожание некоторых продуктов, в частности цены на капусту будут расти из-за сокращения предложения на рынке.

При этом следует отметить, что цены на капусту ниже, чем в прошлом году.

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Напомним, в октябре украинцев ожидают новые цены в магазинах, какие продукти подорожают.

Как сообщала Politeka, популярный продукт начнет дорожать, за ним цены вырастут на другие товары.

Также Politeka писала, цены на отдельные виды овощей поползут вверх.