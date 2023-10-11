Удешевление этого фрукта стало возможным благодаря большому количеству на рынке и сезонному фактору, но цены вскоре могут измениться.

Специалисты предполагают снижение цен на некоторые продукты уже этой осенью. Эта тенденция касается фруктов и овощей благодаря их сезонности и большому количеству предложений на рынке. Например, за последний месяц стоимость яблок уменьшилась почти на 5 гривен.

Что касается самых дешевых яблок, то в Украине можно узнать цены и найти самые выгодные предложения на сайте Минфин .

Самые низкие цены на этот фрукт предложены в сети магазинов "Varus". В магазине Metro можно приобрести украинские яблоки за 15,50 гривны, Novus установил цену на яблоки на уровне 16,99 гривны, а в Megamarket цены составляют 19,90 гривны. Яблоки сорта Айдаред, которые продаются за 19,90 гривны за килограмм, доступны в магазине Auchan.

Недавно украинские яблоки стоили на 4,50 гривен больше, а именно 21,07 гривны за килограмм. А цены на яблоки Айдаред были немного выше и составляли 21,57 гривны.

Удешевление этого фрукта стало возможным благодаря большому количеству яблок на рынке и сезонному фактору. Более того, благоприятная погода в сентябре также повлияла на формирование цены.

При этом производители яблок предполагают, что цены на эти фрукты будут выше, чем в прошлом году в 2022 году. Прогнозируется, что стоимость вырастет на 30% к середине декабря.

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Напомним, в октябре украинцев ожидают новые цены в магазинах, какие продукти подорожают.

Как сообщала Politeka, популярный продукт начнет дорожать, за ним цены вырастут на другие товары.

Также Politeka писала, цены на отдельные виды овощей поползут вверх.