Звезда "Голос страны" Даниэль Салем после серьезной потери в семье отправился на курсы выживания, чтобы отвлечься.

Звезда "Голос страны" Даниэль Салем, который сейчас находится на передовой в Украине, поделился буднями военного и показал курс "молодого бойца". Недавно Салем рассказал о трагичной новости, поскольку потерял сестру, но продолжил службу и выразил эмоции в сети.

«4 дня в лесу… Курсы выживания (наверное, к чему-то нас готовят. Это полезно, такая изоляция и уединение помогает справиться с разными видами депрессии и самобичевания. А еще это лечение души, особенно после потерь…

Еще в детстве научился не скрываться от боли не бежать от нее, а позволит себе пропустить ее через себя и вылечить душу» - поделился эмоционально Салем.

В сети поддержали и ответили на пост Даниэля Салема:

«Держитесь, надо жить как бы тяжело не было... чтобы встретиться потом в раю вместе с ушедшими раньше; Можно дать себе слабину, мы все живые люди. Но как на видео — поднялся и пошел жить дальше. Жить!; Какой вы смелый мужчина. Чуткий, уместный, стойкий;

Держитесь и большое Вам спасибо воин; Все будет хорошо. Боль постепенно пройдет, шрам останется, потому что когда теряешь дорогого тебе человека это очень больно, сколько бы времени не прошло» - написали под постом Салема.

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В семье Даниэля Салема произошла трагедия.

Ранее Даниэль Салем рассказал о планах усыновления.

Также сообщалось, что Юрий Горбунов после скандалов сообщил, уйдет ли на фронт.