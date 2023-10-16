Переход на зимнее время Украина совершит в ночь на 29 октября – узнайте, как это событие влияет на каждого из нас.

Дважды в год в Украине переводят часы.

Делают это из-за существования традиции соответствия биологическому времени календарному и экономии электроэнергии, напоминает Politeka.net.

Переход на зимнее время состоится в ночь на 29 октября.

Как происходит переход на зимнее время - в 4:00 утра часы должны быть переведены обратно на 1 час, то есть на 3:00 утра. Таким образом человек получает дополнительный час сна и более короткий день, ведь световой день наступает раньше.

Согласно мнению ученых и медиков, организм реагирует на переход на зимнее время. Ведь любая клеточка организма отслеживает время, налаживая собственные дневные ритмы. Любой ген тела человека функционирует по принципу тех же ритмов. Чтобы обеспечить коммуникацию между часами разных клеток, в мозгу есть Master Clock, который можно назвать генеральным директором суточных ритмов человека. Он получает сигналы из внешней среды в виде света и управляет ритмами тела.

Ученые отмечают, что переход на зимнее время может быть особенно опасным для людей, имеющих склонность к депрессии или страдающих болезнями сердечно-сосудистой системы.

Согласно еще одному обширному исследованию, в первые дни после перехода на зимнее время увеличивается риск инфаркта.

Ученые также предупреждают - перевод часов может вызвать чувство усталости. Это негативно отражается на работоспособности: нужно время, чтобы адаптироваться к новому графику.

Обострение хронических заболеваний – еще одно последствие перехода на зимнее время. Те, кто страдает какими-либо хроническими заболеваниями, должны быть готовы, что болезни могут обостриться. Особенно люди с сердечно-сосудистыми болезнями, ведь появится резкое колебание давления, учащенное сердцебиение.

Кроме того, следует быть готовым к тому, что переход на зимнее время может снизить иммунитет – так, если у человека имеются проблемы с иммунной системой, то перевод часовых стрелок на зимнее время может стать причиной простуды.

Главный совет, как избежать болезней и проблем со здоровьем после перехода на зимнее время – больше спать в этот период. Благодаря здоровому сну организм имеет лучшую возможность восстановиться от влияния ослабляющих его факторов.

Также нужно стараться избегать стресса.

Считается, что на адаптацию организма к зимнему времени может потребоваться от одной недели до двух.

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