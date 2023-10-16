С потерями враг не считается и хочет захватить Авдеевку любой ценой, пишет Politeka.net.

По словам известного военно-политического эксперта Андрея Коваленко, первый эшелон оккупантов практически полностью сточился об оборону Авдеевки.

«Было подготовлено два эшелона, сейчас в районе Авдеевки действует второй эшелон, который действует на позициях, которые ему удалось захватить», - ответил Коваленко в интервью.

При этом, заверил военный эксперт, никаких стратегически-важных задач оккупанты решить не смогли. Ни захватить Авдеевки террикон, ни перерезать железную дорогу на севере и выйти на село Степовое, ни захватить Степовое и зацепиться за него. Не смогли оккупанты и с Юга через Водяное выйти на село Тоненькое, чтобы, захватив его и закрепившись, полностью взять под огневой контроль 05422 - основную логистическую артерию, снабжающую Авдеевку.

Отвечая на вопрос, что будет, если оккупантам все же удастся захватить Авдеевку, Александр Коваленко высказал убеждение, что то же, что было с Бахмутом.

«Так же, как с Бахмутом. Захватили они Бахмут и что дальше? Они сейчас постепенно его теряют. Но что он им дал – они смогли развить ситуацию с выходом на Славянск? Нет. Они смогли развить на Часов яр выход? Нет. Они даже на маленькое село Ивановское, которое находится под Бахмутом, не смогли организовать операцию по наступлению. Настолько был истощен ресурс для последующего наступления. И Авдеевка в данном случае – это скорее политическое, чем стратегическое решение», - убежден Коваленко.

Военный аналитик также напомнил, что российские оккупанты пытаются захватить Авдеевку с 2014-го года.

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