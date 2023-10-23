В Украине некоторые категории пенсионеров получают менее 3 тысяч гривен, однако обещают им повысить выплаты.

По данным ПФУ, на 1 октября 2023 года, число пенсионеров , имеющих выплаты менее 3 тысяч гривен – составляет почти 30%.

Однако, как сообщает ПФУ, есть пенсионеры, у которых пенсия 5 614,59 гривны, такие деньги получают 2,7 миллиона продолжающих работать пенсионеров.

Среди пенсионных выплат наибольшие выплаты получают по возрасту – 73,53% человек,

по инвалидности – 14,46%,

по потере кормильца – 6,13%,

за выслугу лет – 5,28%,

социальные пенсии – 0,57%,

пожизненное содержание судей – 0,03%.

Размер пенсионных выплат в Украине:

свыше 10 тысяч гривен – 10,7%;

5 001 – 10 тысяч гривен – 23,21%;

4 001 – 5 тысяч гривен – 14,9%;

3 001 – 4 тысячи гривен – 21,25%;

до 3 тысяч гривен - 29,8%.

В 2024 году украинцам должны провести индексацию, прожиточный минимум с 1 января 2024 должен возрасти до 2 920 гривен, поэтому вырастет и минимальная пенсия до 2 361 гривны.

"То, что у нас относятся к пенсионерам с не уважением, это факт. Мы платили в пенсионный фонд себе на старость, даже с минималки отчисляли, а теперь тыкают нам же нашими деньгами, что получаем мизер при стаже 35-40 лет, мы им как кость в горле. А то что высокопоставленные должностные лица имеют по 170-200 тыс пенсии то так должно быть",

"Более 34 лет стажа, пенсия минимальна, это просто ужас",

"Я вообще не понимаю как начисляется пенсия. Я работала в тяжелых условиях 25 лет. Вышла на пенсию в 45 лет и получаю 2760. Два месяца назад знакомая оформила пенсию. Окончила институт, работала на базаре и ей насчитали 3070. Так как это понимать?" ", – жалуются украинцы в комментариях.

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Напомним, пенсию украинцам повысят на 2680 гривен больше, чем в 2023 году.

Как писала Politeka, украинцы могут получить 20% от своей пенсии.

Также Politeka сообщала, что повышение минимальной пенсии не поможет украинским пенсионерам.