Переход на зимнее время имеет определенные опасности для здоровья.
Как избежать проблем со здоровьем рассказала врач Ульяна Вернер.
Ежегодно на зимнее время мы переходим в последнее воскресенье октября, в 2023 году это произойдет 29 октября в 4:00.
По ее словам, расстройство сна сильно влияет на здоровье, из-за перехода на зимнее время дни станут короткими, поэтому люди испытывают изменения.
Также из-за перевода часов некоторые испытывают ухудшение настроения и психологический стресс.
Может произойти "сбой" внутренних часов, ритмы сна, аппетит, активность и другие физиологические процессы.
Также есть риск сердечно-сосудистых заболеваний, изменение времени может спровоцировать нарушение функции сердца, повышение АД и т.д.
Медики говорят, что организму нужно около недели, чтобы перестроиться в новый режим дня, а в этот период человек может страдать от головной или сердечной боли.
Снизить неприятные эффекты можно, если заранее начать готовиться к переводу часов на зимнее время.
"Одни те же вопросы каждый год. Оставьте в покое этот переход обсуждать, ни на какое здоровье он не влияет. Живите и радуйтесь жизни.",
"Во всех нормальных странах есть переход на летниц и зимнее время! Это очень удобно!",
"Сколько можно играть со временем?",
"Но оставьте то время, наконец, в покое. Мы уже все хорошо знаем, какие риски несет перевод часов и как подготовиться к переводу, и каждый раз это стресс для организма",
"У людей и так стресс связан с войной, то еще надо этими переходами добивать психологическое и физическое состояние граждан. Я не понимаю в чем суть этой фи*ни? Что меняет перевод часов. Может пора уже отступить от совдеповских порядков? Оставьте все как есть", - пишут украинцы в комментариях.
Источник: 24 канал.
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