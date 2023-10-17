Переход на зимнее время 2023 года в Украине, когда нужно переводить стрелки часов и как привыкнуть к новому режиму.

Переход на зимнее время имеет определенные опасности для здоровья.

Как избежать проблем со здоровьем рассказала врач Ульяна Вернер.

Ежегодно на зимнее время мы переходим в последнее воскресенье октября, в 2023 году это произойдет 29 октября в 4:00.

По ее словам, расстройство сна сильно влияет на здоровье, из-за перехода на зимнее время дни станут короткими, поэтому люди испытывают изменения.

Также из-за перевода часов некоторые испытывают ухудшение настроения и психологический стресс.

Может произойти "сбой" внутренних часов, ритмы сна, аппетит, активность и другие физиологические процессы.

Также есть риск сердечно-сосудистых заболеваний, изменение времени может спровоцировать нарушение функции сердца, повышение АД и т.д.

Медики говорят, что организму нужно около недели, чтобы перестроиться в новый режим дня, а в этот период человек может страдать от головной или сердечной боли.

Снизить неприятные эффекты можно, если заранее начать готовиться к переводу часов на зимнее время.

"Одни те же вопросы каждый год. Оставьте в покое этот переход обсуждать, ни на какое здоровье он не влияет. Живите и радуйтесь жизни.",

"Во всех нормальных странах есть переход на летниц и зимнее время! Это очень удобно!",

"Сколько можно играть со временем?",

"Но оставьте то время, наконец, в покое. Мы уже все хорошо знаем, какие риски несет перевод часов и как подготовиться к переводу, и каждый раз это стресс для организма",

"У людей и так стресс связан с войной, то еще надо этими переходами добивать психологическое и физическое состояние граждан. Я не понимаю в чем суть этой фи*ни? Что меняет перевод часов. Может пора уже отступить от совдеповских порядков? Оставьте все как есть", - пишут украинцы в комментариях.

Источник: 24 канал.

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