Первый учебный день в городе начался с воздушной тревоги, когда дети были выведены в укрытие, ожидая начала уроков.

Начался новый учебный год на Днепропетровщине, и он отмечается разными формами обучения, включая обучение в две смены, дистанционное образование, экстернат и семейную форму обучения.

Более половины учащихся выбрали смешанную форму обучения. Это означает, что более полутысячи образовательных учреждений в этом регионе и более ста школ в городе Днепр работают по этому принципу. Остальные ученики продолжат обучаться онлайн или в других школах из-за отсутствия в их школах бомбоубежищ.

Первый учебный день в городе начался с воздушной тревоги, когда дети были выведены в укрытие, ожидая начала уроков. Это произошло из-за атаки дронов, запущенных российскими оккупантами.

Большинство родителей выбирают смешанную форму обучения для своих детей, поскольку они считают, что коммуникация со сверстниками важна для их развития. Это означает, что младшие классы будут учиться в школе утром, а затем переходить на дистанционную форму обучения дома вечером. Старшие классы, напротив, сначала будут учиться онлайн утром, а затем будут в школе днем.

Родители имеют право выбирать форму обучения для своих детей и могут изменять свое решение в течение учебного года. Однако очная форма обучения возможна только в школах, где есть специальные укрытия для учащихся и работников заведения. Из 156 школ –106 из них оборудованы такими укрытиями.

Перед началом учебного года проводились ремонты в этих укрытиях, и детям предоставлялись инструкции по процедуре в случае воздушной тревоги и того, куда следует спускаться для безопасности. Поэтому дети не паникуют при тревоге и знают, куда идти для защиты.

Источник: 5 Канал .

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