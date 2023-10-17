Так, анализируя потери оккупантов в октябре, обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко обратил внимание на показатель уничтоженных за первую половину октября российских танков - 263.

Такое количество, подчеркнул военный аналитик, обусловлено тем, что оккупанты возобновили нерациональные наступательные действия, а танков в их подразделениях примерно столько же, сколько и ББМ, хотя последних должно быть в 3 и более раз больше.

«Такой дисбаланс вызван дефицитом ББМ в войсках из-за отсутствия технической и технологической возможности ВПК россии своевременно компенсировать потери этого типа техники», - подчеркнул Коваленко в своем телеграм-канале.

Именно по этой причине, говорит Коваленко, применение танков в первом эшелоне в наступлении, не по их основному функционалу, а как затычки не хватающих ББМ, в первой половине октября ОБТ было уничтожено наибольшее количество с ноября 2022 года.

«А это только половина месяца...», - отметил Коваленко.

Соответственно ББМ, подчеркивает военный аналитик, так же демонстрируют рост потерь.

«Можно говорить о том, что аналогично и танкам с ноября 2022 было уничтожено наибольшее количество (за исключением августа 2023- 408)…», - добавил Коваленко.

По мнению военного аналитика, цифры потерь оккупантов свидетельствуют не только о том, что интенсивность боевых действий по-прежнему сохраняется на очень высоком уровне, но и о том, что снижение качества техники, поставляемой оккупантам, а так же её количество, приводит к сохранению потерь на высоком, истощающем уровне.

Добавим, согласно данным Генштаба ЗСУ на утро 16 октября, pа минувшие сутки российская армия потеряла 860 военных, 44 артиллерийские системы, 23 боевых бронированных машин и 17 танков.

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