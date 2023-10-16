Отопительный сезон для населения – сделано важное объявление о том, когда в домах станет тепло.

Отопительный сезон в Киеве начнется уже сегодня, 16 октября, пишет Politeka.net со ссылкой на официальное решение столичных властей.

Как отмечается, Киев начинает подключение к теплу жилых домов сегодня, а уже с завтрашнего дня синоптики прогнозируют стабильное понижение температуры.

Также подчеркивается, что на запуск централизованной системы теплоснабжения Киева необходимо несколько дней.

«Поэтому решение начать отопительный сезон вполне оправдано. Поскольку похолодание побуждало бы к массовому использованию киевлянами электрических приборов для обогрева и перегрузки системы электроснабжения», - говорится в срочном сообщении.

Также уверяется, что все службы Киева, ответственные за старт и прохождение отопительного сезона, работают в усиленном режиме.

Ранее стало известно, как изменятся тарифы на тепло для населения в новом отопительном сезоне.

Кабинет министров продлил действие ПСО для производителей тепла до середины апреля 2024 года. Так что тарифы на тепло для населения не изменятся в новом отопительном сезоне.

Действие ПСО для производителей тепла продлили до 15 апреля следующего года. Поэтому производители тепла для населения и дальше будут платить за газ 7 420 грн за тысячу кубометров (с НДС). Соответственно тарифы за тепло для украинцев не вырастут.

Добавим, что согласно прогнозу синоптиков, в Украине неделя начинается с похолодания и дождей, иногда даже пройдет мокрый снег.

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