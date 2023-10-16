Минувшей ночью Украина дрогнула от взрывов, враг снова атаковал, в том числе и ракетами.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Днепропетровскую ОГА, ночью враг атаковал Днепропетровщину ракетами.

«Две ракеты оккупанты направили на область. Одну из них сбили военные ПВК «Восток», еще одна попала по территории Днепровского района», – рассказали в ДОР.

К счастью, люди не пострадали.

Ночью враг также бил из артиллерии и «Града» по Никопольскому району - били по самому Никополю и населенным пунктам Марганецкой общины.

В результате обстрелов в городе повреждены два кафе, два магазина, предприятие, сквер и инфраструктурный объект, многоэтажка, три частных дома, хозяйственное сооружение, грузовой и легковой автомобили, автобусная остановка, 4 линии электропередачи и газопровод.

Кроме того, электричество отсутствует в 1400 домах.

Также сообщается, что в селах Марганецкой общины повреждены церковь, 4 частных дома, хозяйственная постройка и 3 линии электропередачи.

К счастью, люди остались невредимыми.

Кроме того, ночью враг атаковал Полтавщину ракетами и БПЛА. В Миргородском районе были слышны звуки взрывов.

К счастью, согласно официальным данным, попаданий в гражданскую или критическую инфраструктуру нет. Однако обломки ракеты повредили несколько частных домов.

По предварительной информации, пострадали три человека, среди них десятилетний ребенок. Все доставлены в больницу.

Погибших нет.

Добавим, что, согласно обновленным данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло около 70 боевых столкновений.

"Также российская федерация нанесла очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив управляемые авиационные ракеты Х-59, баллистические ракеты "Искандер-М" и ударные БПЛА типа "Shahed-136/131", - сообщили в Генштабе.

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