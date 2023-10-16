Российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами и ракетами, пишет Politeka.net.

"Шахеды" в Николаевской области!.. Ракеты в Сумской области! Двигаются в западном направлении… Ракеты на Полтавщине, двигаются в сторону Миргорода! Группа "Шахедов" двигается на Николаев!.. Миргород – в укрытие!... "Шахеды" приближаются к Николаеву с северо-востока! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги – направляйтесь в укрытие! Другие несколько групп "Шахедов" двигаются вдоль границы Николаевской и Днепропетровской областей в направлении Кировоградчины!...», - предупреждали в Воздушных Силах ВС Украины.

Также украинцев предупреждали, что еще несколько групп "Шахедов" из Херсона залетают на Николаевщину, а на восточном и юго-восточном направлениях была замечена значительная активность вражеской тактической авиации.

«Угроза применения авиационного вооружения для прифронтовых районов!», – предупреждали защитники неба над Украиной.

В свою очередь жители Кропивницкого, Запорожья, Днепра и Миргорода сообщали о взрывах:

«Берегите себя!»,

«Ночь нелегкая»,

«Хмельницкий, держимся!»,

«Кропивницкий уже от этих звуков немножко….»,

«Ничего себе разные звуки, чуть не умерла от страха»,

«Миргород, громко».

На сейчас отбой угрозы ударных БпЛА по всем областям.

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Также сообщалось, что оккупанты жестоко поплатились за наступление на Авдеевку.