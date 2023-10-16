Евгений Клопотенко и олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан в эфире кулинарного шоу "Пекельні борошна" показали, как приготовить карпатский йогурт - гуслянку, а также вкуснейшее блюдо из куриных голеней - баттер чикен. Шоу вышло на YouTube-канале "СТБ".
Для этого рецепта Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты:
- молоко – 1 л
- сметана – 100 г
- 1 яичный белок
- куриные голени – 7-8 шт.
- лук фиолетовый – 2 шт.
- томаты – 2 шт.
- сливочное масло – 50 г
- соль
- растительное масло
Евгений Клопотенко берет 1 л молока, нагревает его до температуры 100°. После того, как молоко закипело, оставляем его охлаждаться до 40° (можно проверить термощупом). К остывшему молоку добавляем 100 г домашней сметаны и белок, хорошо перемешиваем и оставляем в теплом месте на 12 часов. После 12 часов отправляем гуслянку в холодильник, чтобы остановить процессы брожения.
Для приготовления батер чикен Евгений Клопотенко берет семь-восемь куриных голеней, солит их, поливает растительным маслом, посыпает копченой парикой и отправляет в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.
Тем временем готовим соус батер чикен. Фиолетовый лук и томаты нарезаем полукольцами, вместе отправляем их на разогретую сковороду с растительным маслом и обжариваем.
Обжаренные томаты и лук перебиваем с помощью блендера, а затем перетираем через сито, чтобы избавиться от кожуры и получить максимально однородную текстуру. Евгений Клопотенко ставит эту смесь на огонь, добавляет 50 г сливочного масла и 200 г готовой гуслянки, снимает с огня, все перемешивает и подает вместе с голенями.
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