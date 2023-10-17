Евгений Клопотенко и фехтовальщица Ольга Харлан, ставшая звездной гостьей кулинарного проекта "Пекельні борошна", показали, как приготовить шпундру – традиционное украинское блюдо из свинины и свеклы, упоминание о котором есть в «Энеиде» Котляревского. Шоу вышло на YouTube-канале "СТБ".

Для этого рецепта Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты:

свиные ребра – 0,5 кг (желательно, чтобы там не было много жира)

лук – 1 шт.

свекла – 5 шт. (среднего размера)

сметана – 100 г

сладкая горчица – 20 г

хрен – 20 г

молоко – 100 мл

сливочное масло – 50 г

соль, черный перец

Свиные ребра Евгений Клопотенко разделяет на отдельные ребрышки, лук разрезает на большие куски, вместе складывает сотейник и ставит запекаться в разогретую до 180° духовку на 30-40 минут — главное не пересушить ребрышки.

Свеклу каждую отдельно заворачиваем в фольгу и запекаем в духовке полтора часа. После этого Клопотенко дает свекле некоторое время остыть, чистит ее от кожуры и нарезает средним кубиком.

Ребрышкам также даем немного остыть.

Далее берем одну луковицу, нарезаем мелким кубиком и обжариваем ее на разогретой сковороде с маслом. К обжаренному лучку добавляем свеклу, а затем и ребрышки.

Чтобы приготовить соус, Евгений Клопотенко смешивает сметану, сладкую горчицу и хрен. Добавляем в сковороду соус и 100 мл молока и тушим некоторое время, чтобы лишняя жидкость испарилась.

"Берем 50 г сливочного масла и на этом сливочном масле обжариваем свеклу и лук, добавляем соль, черный перец и наслаждаемся", - добавил Клопотенко.

Последние новости Украины:

Напомним, судья "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская дала улучшенный рецепт фаршированных помидоров.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал рецепт вкусного кисло-сладкого соуса.

Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" дал рецепт трендового блюда для завтрака.