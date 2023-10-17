Евгений Клопотенко и фехтовальщица Ольга Харлан, ставшая звездной гостьей кулинарного проекта "Пекельні борошна", показали, как приготовить шпундру – традиционное украинское блюдо из свинины и свеклы, упоминание о котором есть в «Энеиде» Котляревского. Шоу вышло на YouTube-канале "СТБ".
Для этого рецепта Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты:
- свиные ребра – 0,5 кг (желательно, чтобы там не было много жира)
- лук – 1 шт.
- свекла – 5 шт. (среднего размера)
- сметана – 100 г
- сладкая горчица – 20 г
- хрен – 20 г
- молоко – 100 мл
- сливочное масло – 50 г
- соль, черный перец
Свиные ребра Евгений Клопотенко разделяет на отдельные ребрышки, лук разрезает на большие куски, вместе складывает сотейник и ставит запекаться в разогретую до 180° духовку на 30-40 минут — главное не пересушить ребрышки.
Свеклу каждую отдельно заворачиваем в фольгу и запекаем в духовке полтора часа. После этого Клопотенко дает свекле некоторое время остыть, чистит ее от кожуры и нарезает средним кубиком.
Ребрышкам также даем немного остыть.
Далее берем одну луковицу, нарезаем мелким кубиком и обжариваем ее на разогретой сковороде с маслом. К обжаренному лучку добавляем свеклу, а затем и ребрышки.
Чтобы приготовить соус, Евгений Клопотенко смешивает сметану, сладкую горчицу и хрен. Добавляем в сковороду соус и 100 мл молока и тушим некоторое время, чтобы лишняя жидкость испарилась.
"Берем 50 г сливочного масла и на этом сливочном масле обжариваем свеклу и лук, добавляем соль, черный перец и наслаждаемся", - добавил Клопотенко.
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