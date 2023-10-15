Эксперт рассказал, как изменилась ситуация в Авдеевке, которая, по заявлениям оккупантов, якобы попала в "окружение".

На самом деле в Авдеевке речь идёт о незначительном продвижении российских оккупационных войск и занятии некритически важных позиций ценой колоссальных потерь в личном составе и технике.

Об этом рассказал обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Итог – обескровливание первого эшелона, в состав которого входили преимущественно подразделения из состава 1 АК (чмобики “ДНР”), а так же подразделения 20-й и 150-й МСД 8-й ОВА. В настоящее время второй эшелон используется для сохранения давления на позиции СОУ и удержания занятых локаций, но интенсивность, по сравнению с первыми сутками, снизилась", — пишет эксперт.

По его словам, очевидно, что российское командование, оперируя в районе Авдеевки в наступлении цельными батальонами, намеревалось выйти на Тоненькое и Степовое, перерезать железную дорогу и взять под огневой контроль 0542, но все безуспешно.

Александр Коваленко подчеркнул, что сейчас оккупанты не оставляют попыток продвинуться с юго-запада и особенно с севера-востока Авдеевки.

"Используя опыт наступления в Бахмуте, когда за счёт контроля над флангами противник, ценою колоссальных потерь, но продвигался, командование РОВ будет пытаться и в районе Авдеевки достичь поставленной цели – оккупации города до Нового Года, чтобы преподнести его путину и российскому потребителю информационного фаст-фуда как некую мега-победу. Опять-таки, масштабы потерь их вряд ли в реализации этого плана как-либо разуверят", — добавил военный обозреватель.

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