Клиент "Киевстар" написал жалобу после того, как ему якобы начислили долг более 300 гривен.

Абонент "Киевстар" заявил, что решить проблему сотрудники мобильного оператора не могут полгода.

Своим негативным опытом клиент "Киевстар" поделился на сайте отзывов.

"Аферестические тарифы и отношение к абонентам - Отзывы о Киевстар 3G. Загнали в долги 360 грн, признали сбой в системе, обещали решить, решили спустя полгода, счёт принципиально не пополнял последних 3 месяца", - сообщил абонент "Киевстар".

Также он добавил, что "Киевстар" обещает решить проблему, но якобы ничего не делают.

"Сейчас пропал интернет, обещают решить, счёт опять не пополню, только так можно влиять, в колцентре жду ответы по 10 мин. сотрудники не компетентны, все вечно уточняют а потом обрывается связь", - добавил клиент "Киевстар".

Недавно сообщалось, что клиентка "Киевстар" сообщила - как только она подключилась к оператору – через две недели исчез интернет.

Об этом она сообщила на сайте отзывов.

По словам клиентки "Киевстар", ей пришлось долго ждать мастера.

Кроме того, она добавила "на горячей линии сидят не квалифицированные сотрудники, за эти три дня оплачиваемые, конечно, деньги никто не вернет и не перенесет на следующий месяц".

Клиентка "Киевстар" добавила, что ее работа связана с интернетом, поэтому проблема была для нее крайне ощутима.

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Напомним, клиент "Киевстар" разнес качество интернета от оператора.

Как сообщала Politeka, абонент "Киевстар" остался без номера, которым пользовался 20 лет.

Также Politeka писала, что абонент "Киевстар" осталась без интернета после звонка к оператору.