В украинских магазинах ощутимо выросли цены на сливочное масло, сметану и молоко.
Как сообщает портал "Минфин", в нашей стране в магазинах и супермаркетах выросли цены на сливочное масло, сметану и молоко.
Согласно опубликованным данным, в магазинах 14 сентября сливочное масло "Яготинское 73%" по сравнению с прошлым месяцем выросло в цене с 66,14 до 67,63 гривен за 200 грамм.
"Селянське масло 72,5%" даже стало дешевле на несколько копеек и снизилось в цене до 69,71 гривен за 200 грамм.
"Сметана Президент 15%" стала дороже, но теперь выросла в цене с 37,81 до 39,35 гривен за 350 грамм.
"Просто наш 20%" прибавило в стоимости несколько копеек, но теперь в украинских магазинах стоит около 44,94 грн за 940 грамм.
Молоко с названием "Простонаше" стало дороже, если сравнивать с сентябрем, то цена выросла с 39,50 грн до 41,91 грн за 900 мл.
Молоко "Яготинское 2,6%" можно приобрести по 39,88 грн. за 900 мл.
Сыр твердый "Звени Гора голландский 45%" 1 кг можно купить за 445,49 грн. Сыр плавленый "Веселая Коровка сливочный 38%" 70 гр продается в наших магазинах за 18,13 грн.
За кефир "Крестьянский 2,5%" 950 мл придется выдать 42,56 гривен.
Последние новости Украины:
Напомним, в октябре украинцев ждут новые цены в магазинах, которые подорожают продукты.
Как сообщала Politeka, популярный продукт станет дорожать, за ним цены вырастут на другие товары.
Также Politeka писала, что цены на отдельные виды овощей поползут вверх.