Цены в Украине на некоторые молочные продукты значительно выросли, украинцам сообщили, как изменилась стоимость.

В украинских магазинах ощутимо выросли цены на сливочное масло, сметану и молоко.

Как сообщает портал "Минфин", в нашей стране в магазинах и супермаркетах выросли цены на сливочное масло, сметану и молоко.

Согласно опубликованным данным, в магазинах 14 сентября сливочное масло "Яготинское 73%" по сравнению с прошлым месяцем выросло в цене с 66,14 до 67,63 гривен за 200 грамм.

"Селянське масло 72,5%" даже стало дешевле на несколько копеек и снизилось в цене до 69,71 гривен за 200 грамм.

"Сметана Президент 15%" стала дороже, но теперь выросла в цене с 37,81 до 39,35 гривен за 350 грамм.

"Просто наш 20%" прибавило в стоимости несколько копеек, но теперь в украинских магазинах стоит около 44,94 грн за 940 грамм.

Молоко с названием "Простонаше" стало дороже, если сравнивать с сентябрем, то цена выросла с 39,50 грн до 41,91 грн за 900 мл.

Молоко "Яготинское 2,6%" можно приобрести по 39,88 грн. за 900 мл.

Сыр твердый "Звени Гора голландский 45%" 1 кг можно купить за 445,49 грн. Сыр плавленый "Веселая Коровка сливочный 38%" 70 гр продается в наших магазинах за 18,13 грн.

За кефир "Крестьянский 2,5%" 950 мл придется выдать 42,56 гривен.

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Напомним, в октябре украинцев ждут новые цены в магазинах, которые подорожают продукты.

Как сообщала Politeka, популярный продукт станет дорожать, за ним цены вырастут на другие товары.

Также Politeka писала, что цены на отдельные виды овощей поползут вверх.