При цьому слід зазначити, що ціни поки що залишалися нижчими, ніж торік.

Під час осіннього сезону очікується подорожчання деяких продуктів, зокрема, ціни на капусту будуть зростати через скорочення пропозиції на ринку. Про це повідомила експерт Тетяна Попович.

За її словами, фермери збільшили посівні площі білоголової капусти, що допомогло стабілізувати ринок і збалансувати пропозицію практично на довоєнний рівень. Попит на капусту зріс у жовтні завдяки початку сезону шаткованої продукції та сировини. Останнього тижня жовтня ціни на білоголову капусту зросли на 1-1,5 гривні і становили 6-8 гривень.

При цьому варто зазначити, що ціни на капусту залишалися нижчими, ніж у попередньому році.

Прогнозується, що у листопаді ціни на капусту все ж таки продовжать зростати, оскільки основні запаси будуть майже розпродані, і пропозиція на ринку скоротиться.

Фермери планують відкривати сховища та продавати збережену капусту з січня по лютий, проте ця діяльність буде залежати від погодних умов.

Збільшення ціни на енергоносії та загальну економічну ситуацію в Україні, а також витрати на зберігання продукції у сховищах можуть також вплинути на підвищення цін. Проте, наразі фермери не передбачають суттєвого дефіциту або значного подорожчання.

Джерело: Телеграф.

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Як повідомляла Politeka, популярний продукт почне дорожчати, за ним ціни зростуть на інші товари.

Також Politeka писала, ціни на окремі види овочів поповзуть вгору.