Во время осеннего сезона ожидается подорожание некоторых продуктов, в частности цены на капусту будут расти из-за сокращения предложения на рынке. Об этом сообщила эксперт Татьяна Попович.
По ее словам, фермеры увеличили посевные площади белокочанной капусты, что помогло стабилизировать рынок и сбалансировать предложение практически на довоенный уровень. Спрос на капусту вырос в октябре благодаря началу сезона шинкованной продукции и сырья. На последней неделе октября цены на белокочанную капусту выросли на 1-1,5 гривны и составляли 6-8 гривен.
При этом следует отметить, что цены на капусту оставались ниже, чем в прошлом году.
Прогнозируется, что в ноябре цены на капусту продолжат расти, поскольку основные запасы будут почти распроданы, и предложение на рынке сократится.
Фермеры планируют открывать хранилища и продавать сохранившуюся капусту с января по февраль, однако эта деятельность будет зависеть от погодных условий.
Увеличение цены на энергоносители и общую экономическую ситуацию в Украине, а также затраты на хранение продукции в хранилищах могут также повлиять на повышение цен. Тем не менее, фермеры не предполагают существенного дефицита или значительного подорожания.
Источник: Телеграф.
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Напомним, в октябре украинцев ожидают новые цены в магазинах, какие продукти подорожают.
Как сообщала Politeka, популярный продукт начнет дорожать, за ним цены вырастут на другие товары.
Также Politeka писала, цены на отдельные виды овощей поползут вверх.