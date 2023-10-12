При этом следует отметить, что цены пока оставались ниже, чем в прошлом году.

Во время осеннего сезона ожидается подорожание некоторых продуктов, в частности цены на капусту будут расти из-за сокращения предложения на рынке. Об этом сообщила эксперт Татьяна Попович.

По ее словам, фермеры увеличили посевные площади белокочанной капусты, что помогло стабилизировать рынок и сбалансировать предложение практически на довоенный уровень. Спрос на капусту вырос в октябре благодаря началу сезона шинкованной продукции и сырья. На последней неделе октября цены на белокочанную капусту выросли на 1-1,5 гривны и составляли 6-8 гривен.

При этом следует отметить, что цены на капусту оставались ниже, чем в прошлом году.

Прогнозируется, что в ноябре цены на капусту продолжат расти, поскольку основные запасы будут почти распроданы, и предложение на рынке сократится.

Фермеры планируют открывать хранилища и продавать сохранившуюся капусту с января по февраль, однако эта деятельность будет зависеть от погодных условий.

Увеличение цены на энергоносители и общую экономическую ситуацию в Украине, а также затраты на хранение продукции в хранилищах могут также повлиять на повышение цен. Тем не менее, фермеры не предполагают существенного дефицита или значительного подорожания.

Источник: Телеграф.

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Напомним, в октябре украинцев ожидают новые цены в магазинах, какие продукти подорожают.

Как сообщала Politeka, популярный продукт начнет дорожать, за ним цены вырастут на другие товары.

Также Politeka писала, цены на отдельные виды овощей поползут вверх.