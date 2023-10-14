Лидер группы "ВВ", Олег Скрипка, поделился историей о своем решении в начале российского вторжения. Он рассказал, что изначально планировал увезти свою семью на дачу в районе Бучи, однако его жена уговорила его изменить планы.

Скрипка рассказал, что его супруга настаивала на том, чтобы они остались в Украине вместе с детьми. Она была уверена, что семья сможет преодолеть трудности и сохранить свое благополучие. Певец выразил свою глубокую благодарность жене за это решение.

Как сообщил Скрипка, в начале военных событий, он также хотел отправиться на дачу, но решил остаться в городе, когда его жена почувствовала, что это не самое разумное решение. Оказалось, что оккупанты засели на его участке, и он считает, что уезд был бы непродуманным шагом. Он рассказал о разрушениях на своей даче, которую оккупировали на некоторое время.

"А потом когда я осознал, что на мою дачу зашли орки и они там жили. Если бы мы тогда поехали на дачу… Это вообще… Они жили, кажется, несколько месяцев… И только сейчас, это уже год, как их оттуда турнули, я только сейчас привожу дачу в чувство… Они там повалили мне забор" - признался Скрипка.

Также Скрипка подчеркнул важность поддержки и решительности его семьи, которая помогла им пережить сложные времена в Украине и продолжить жизнь в своем городе.

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