Музыкант, певец и лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка рассказал о том, почему не едет на фронт.

Лидер известной группы "Вопли Видоплясова", Олег Скрипка, выразил свою позицию относительно возможности участия в армейской службе и защите страны.

Скрипка поделился своим видением ситуации, говоря, что, подобно многим мужчинам в стране, у него тоже могут возникнуть мысли о том, что он может пойти на фронт, если такая неотложная необходимость возникнет, и вся страна будет нуждаться в мобилизации мужчин.

Однако в то же время Скрипка признал, что он видит себя как музыканта и считает, что его наибольшей полезностью для государства будет его музыкальное творчество. Он упомянул примеры своих коллег-музыкантов, которые, несмотря на службу на передовой, затем были задействованы в культурных и художественных мероприятиях, оказывая важную поддержку в военное время.

"То есть использование человека так, как он может себя проявить, для войны, безусловно, лучше. Да, может легко сидеть, ездить по концертам, иногда на "передок" выезжать, философствовать, но я считаю, что функцию свою выполняю. И может будет хейт, но у меня четверо детей, ответственность за них и ответственность за группу" - поделился Скрипка.

Скрипка также отметил, что наряду с музыкальной деятельностью он активно вкладывает свои усилия и средства в благотворительные проекты, оказывая поддержку военным и детям-переселенцам. Свою деятельность на благо страны Скрипка считает значимой и полезной, несмотря на возможные разногласия в отношении этого вопроса.

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