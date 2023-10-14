Гороскоп Таро для каждого знака Зодиака на 14 октября 2023 года: сегодняшний гороскоп Таро на 14 октября 2023 года привносит в этот день интуицию и инстинкт.

Вот чего вы можете ожидать в зависимости от вашего знака зодиака.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Тройка Пентаклей.

Не все будут думать так же, как вы. Сегодня эта карта Таро поощряет критическое мышление и непредвзятость. Будьте готовы выслушать идеи других людей с готовностью.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Рыцарь Кубков.

Искра инноваций может направить вашу жизнь в новое русло. Вы можете открыть для себя новый способ выполнения рутинной привычки. Ожидайте роста в своей жизни, который приведет вас в новое направление.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Двойка Жезлов.

Вы должны принять решение. Вы готовы к большим переменам. То, что вам в последнее время было скучно, может найти свежий взгляд и дать блестящую возможность попробовать что-то новое.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Шестерка Мечей.

Вы готовы бороться за то, во что верите. Эта карта Таро может указывать на возвращение в прошлое, которое, по вашему мнению, было лучше и полезнее, чем то, что у вас есть сейчас. Будьте осторожны и не думайте, что на другой стороне трава зеленее; движение назад может быть шагом вперед, но все же это будет изменение, к которому нужно приспособиться.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Королева Кубков.

У вас есть интуиция, но вы также можете учиться на понимании других. Женщина-матриархат может проявиться в вашей жизни так, как вам нужно. Будьте восприимчивы к любви. Постарайтесь не сопротивляться получению помощи, в которой вы нуждаетесь, из гордости.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Смерть.

Начинается что-то новое, но сначала придется попрощаться со всем, что знакомо. Изменения могут быть пугающими, но как только вы начнете осознавать, что жизнь движется в другом направлении, для вас начнут проявляться лучшие вещи.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Десятка Пентаклей.

Вы можете реализовать в своей жизни возможности, которые принесут вам деньги. Вы можете чувствовать себя застрявшим на бесперспективной работе или в месте, которое кажется менее прибыльным. Начните расширяться и проверять почву в своей карьерной сфере. Может появиться новое предложение о работе или возможность сотрудничать с кем-то таким образом, чтобы это приносило вам прибыль.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Паж Мечей.

Сегодня вы получите важное сообщение от кого-то. Вы будете впечатлены мудростью человека, чья внешность может показаться молодой в годах. Фактически, эта карта указывает на то, что недостаток опыта у посланника может застать вас врасплох и заставить игнорировать то, что вам говорят.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Маг.

Вы разносторонне талантливы и хорошо подготовлены. Не недооценивайте влияние, которое вы можете оказать на свою жизнь, если эффективно сосредоточите свою энергию. Вы обнаружите, что ваши таланты выведут вашу жизнь на новый уровень.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Мир

Благословения приходят к вам из разных источников. Ваш трудолюбие и целеустремленность не оставят вас с пустыми руками. Вы получите все, что заслуживаете, и даже больше, благодаря вашему мужеству оставаться верным своей мечте.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Луна.

Иногда люди кажутся заслуживающими доверия, хотя на самом деле это не так. Вы можете беспокоиться о том, что друг ведет себя менее чем благородно, потому что вы ловите его на лжи о мелочах. Карта Таро Луна показывает, что ваша интуиция, скорее всего, верна, и вам следует доверять себе.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Восьмерка Пентаклей.

Вы находитесь в студенческом режиме. Со временем, терпением и упорным трудом вы, в конце концов, сможете взять на себя более независимую роль в компании. А сейчас важно оставаться прилежным и учиться всему, что вы можете.

Источник: yourtango.

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