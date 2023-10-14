Елена Кравец из "Квартал 95" рассказала о травме младшей дочери Екатерины, поделившись подробностями.

Елена Кравец из "Квартал 95" сообщила о травме младшей дочери Екатерины, поделившись с украинцами. Об этом звезда сообщила в своем Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами.

"Месяц назад Катя упала с самоката и сломала руку. Не буду в подробностях описывать тот день, скажу только, что он был сплошным волнением, вы понимаете", - написала звезда в публикации.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии под постом Елены Кравец из "Квартал 95":

"Быстрого выздоровления Кати. Пусть как можно скорее все будет хорошо!",

"Маленькая принцесса, пусть все заживает как можно быстрее",

"Желаю вам быстрого выздоровления и пусть на вашем пути встречаются только светлые люди",

"Быстрого выздоровления! 5 фото действительно лучше не смотреть",

"У моего сына был такой же перелом. Помню свое полуобморочное состояние, когда увидела волнистую руку... Выздоравливайте!".

Стоит отметить, у Елены Кравец трое детей. Страшая совершеннолетняя дочь Мария, а также двойняшки Катя и Иван. Младшим деткам этим летом уже исполнилось по семь лет.

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