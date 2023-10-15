Абонент "Киевстар" сообщил, что у провайдера домашний интернет хороший, но "обслуживание" - ужасное.

Свом мнением клиент "Киевстар" поделился на сайте отзывов.

"Тех. поддержка на линии постоянно расходится в ответах. Один оператор говорит одно, второй - уже совершенно другое. Сроки максимально затягиваются. Постоянные сбои в системе. Подключаешь гигабит - отдельная история. Услуга "домашний + мобильный интернет" - провозитесь долго. Моя история такова. Подключил услугу Гигабит, перейдя на тариф "домашний + мобильный интернет", оборудование в доме уже было", - сообщил абонент "Киевстар".

По его словам, представители "Киевстар", в частности, не могли подвязать номер телефона к номеру договора. Он добавил, что сбои происходят практически при каждом его обращении в тех. поддержку.

"Сначала они неделю не могли корректно подвязать номер телефона к номеру договора, одни в поддержке говорят всё ок, звоню узнать за интернет - говорят, что в базе не подтянулся ещё номер договора... Кое как со звонками и давкой - связали. Сейчас сменил адрес проживания, правды ради - кабельщик сделал всё ок, только вот в системе уже неделю новый адрес подвязать не могут, а из-за этого нет возможности оставить заявку на смену оборудования на гигабитное. (которая, к слову, если нет оборудования - рассматривается до 30 дней)", - заявил абонент "Киевстар".

Источник: otzyvua.net.

Последние новости Украины:

Напомним, клиент "Киевстар" разнес качество интернета от оператора.

Как сообщала Politeka, абонент "Киевстар" остался без номера, которым пользовался 20 лет.

Также Politeka писала, абонент "Киевстар" осталась без интернета после звонка оператору.