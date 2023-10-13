Отопительный сезон в Украине начинается, в Минреинтеграции сделали заявление о помощи, которое будет передано бесплатно.

Отопительный сезон 2023-2024 в Украине уже кое-где начался, пишет Politeka.net.

К примеру, в Киеве.

Так, известно, что в украинской столице к теплу подключили более 60 зданий. Среди них школы, детские сады, административные здания, медучреждения, учреждения социально-бытового направления.

Отопительный сезон в Киеве начался 9 октября, когда к теплу стали подключать объекты социальной инфраструктуры – больницы, школы, сады – на основании индивидуальных заявок руководителей.

Также появилось сообщение, что для прохождения отопительного сезона на Харьковщину будет передано более 4 тысяч буржуек.

В Минреинтеграции подчеркивается, что "Укрзализныця" изготовила 6 тысяч буржуек для нужд населения пострадавших регионов. А именно для тех, кто больше нуждается в альтернативных источниках отопления.

Сегодня Кабмин поддержал инициативу распределить этих печок-буржуек между Херсонской и Харьковской областями.

«Херсонская областная военная администрация ранее уже получила 1860 буржуек. А Харьковской ОВА будут направлены 4140 таких печок-буржуек», - говорится в сообщении МинРеинтеграции.

Буржуйки будут переданы ОВА, которые, в свою очередь, бесплатно распределят их среди населения региона.

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