Сегодня, 13 октября, в Бериславе Херсонской области россияне атаковали супругов. Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, люди ехали на собственном автомобиле по делам. Россияне использовали дрон против гражданских 1987 и 1989 г.р. Женщина погибла, мужчина – в тяжелом состоянии. Есть двое раненых.

«Это сознательная охота за мирными жителями. Россияне делают это постоянно, поднимают БПЛА, выслеживают, сбрасывают с дронов гранаты… Нет сомнений в том, что российские военные видели, что в авто едут гражданские – оптика БПЛА позволяет это сделать. Но целью россиян является геноцид», – подчеркнул Ермак.

Добавим, за прошедшие сутки противник совершил 100 обстрелов Херсонщины. По городу Херсон враг выпустил 49 снарядов.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; здания учебных заведений в Херсоне и Херсонском районе; медицинское учреждение и завод в Херсоне; предприятие в Бериславском районе.

«Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 6 – получили ранения, из них – 1 ребенок», – сообщали в Херсонской ОГА утром 13 октября.

Также подчеркнем, что Херсонская ОВА расширила список населенных пунктов обязательной эвакуации семей с детьми. В него вошли Станислав, Широкая Балка и Александровка. Эвакуация и проживание в новом месте бесплатно.

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Также сообщалось о новом обращении по эвакуации, ситуация стремительно ухудшается.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты жестоко поплатились за наступление на Авдеевку.