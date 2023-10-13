Отсыпаться на выходных действительно очень опасно для здоровья, медики объяснили, почему.

Как выяснилось, отсыпание в выходные дни увеличивает риск сердечных заболеваний, сахарного диабета второго типа, а также способствует ожирению, пишет Politeka.net.

По словам медиков, сбой биоритмов в результате неправильного сна приводит к нарушению метаболизма, а это уже становится причиной болезней.

Следовательно, попытки отоспаться в выходные за всю неделю часто только усугубляют плохие циклы сна и могут привести к бессоннице.

Медики отмечают, что для синхронизации циклов сна нашего тела важен ежедневный режим сна. Даже если человек работает из дома и не тратит время на дорогу, не стоит ложиться спать позже и проводить в постели больше времени.

В ходе исследований выяснилось, что долгий сон влияет на здоровье хуже, чем недосып. У тех, кто спал менее 4 часов в сутки, риск возникновения фиброза возрастал вдвое по сравнению с спавшими 7-8 часов. А вот у тех, кто любил провести в постели от 11 часов, риски развития болезни росли втрое.

Такие патологические изменения в организме учёные связывают с изменением «временных генов». Белок, производимый этим геном, может влиять на выработку коллагена, а это в свою очередь способствует росту ткани и возникновению рубцов.

Фиброз – это патологическое разрастание соединительной ткани. Обычно болезнь возникает из-за длительного воспалительного процесса в организме. В результате фиброза может возникнуть легочная недостаточность.

Конечно, нехватка сна также имеет длительные последствия.

Следовательно, нехватка сна и попытка выспаться на выходных – оба варианта для организма не самые лучшие. Идеальный вариант – ложиться спать и просыпаться примерно в одно и то же время и спать 7-8 часов.

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