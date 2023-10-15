Победительница и судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская предложила еще один отличный сезонный рецепт.

Звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская рассказала, как приготовить вкусный осенний суп из тыквы. Это прекрасное блюдо из овощей, "завалявшихся" в холодильнике, и его можно готовить с разными вариациями.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Мартыновская взяла следующие ингредиенты:

Тыква

Сельдерей

Лук-порей

Чеснок

Белые грибы

Цуккини

Цветная капуста

Тимьян

Петрушка

Оливковое масло

Соль

Молотый кумин

"Мастер Шеф" Ольга Мартыновская тщательно промывает все овощи. При этом следует обратить внимание на лук-порей, его следует промыть еще раз после нарезки, чтобы точно не осталось песка.

Лук-порей нарезаем небольшими кусочками и обжариваем на оливковом масле, предварительно разогрев сотейник на среднем огне. Также "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская советует обязательно добавить в сотейник целый зубчик чеснока, но его нужно убрать в конце готовки, потому что он может дать горечь.

Далее "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская добавляет размороженные грибы, при этом остающуюся от размораживания жидкость она не выливает, а также затем добавляет в суп. Добавляем листочки тимьяна, нарезанный сельдерей и измельченную петрушку.

Обжариваем все 5-10 минут и добавляем другие овощи: тыкву, цветную капусту, цуккини. Солим, заливаем кипятком и оставляем тушиться под крышкой 30 минут. Под конец приправляем блюдо молотым кумином.

С помощью блендера перебиваем овощи до однородной массы – и отличный осенний суп готов.

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