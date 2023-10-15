Звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская рассказала, как приготовить вкусный осенний суп из тыквы. Это прекрасное блюдо из овощей, "завалявшихся" в холодильнике, и его можно готовить с разными вариациями.
Для этого рецепта "Мастер Шеф" Мартыновская взяла следующие ингредиенты:
- Тыква
- Сельдерей
- Лук-порей
- Чеснок
- Белые грибы
- Цуккини
- Цветная капуста
- Тимьян
- Петрушка
- Оливковое масло
- Соль
- Молотый кумин
"Мастер Шеф" Ольга Мартыновская тщательно промывает все овощи. При этом следует обратить внимание на лук-порей, его следует промыть еще раз после нарезки, чтобы точно не осталось песка.
Лук-порей нарезаем небольшими кусочками и обжариваем на оливковом масле, предварительно разогрев сотейник на среднем огне. Также "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская советует обязательно добавить в сотейник целый зубчик чеснока, но его нужно убрать в конце готовки, потому что он может дать горечь.
Далее "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская добавляет размороженные грибы, при этом остающуюся от размораживания жидкость она не выливает, а также затем добавляет в суп. Добавляем листочки тимьяна, нарезанный сельдерей и измельченную петрушку.
Обжариваем все 5-10 минут и добавляем другие овощи: тыкву, цветную капусту, цуккини. Солим, заливаем кипятком и оставляем тушиться под крышкой 30 минут. Под конец приправляем блюдо молотым кумином.
С помощью блендера перебиваем овощи до однородной массы – и отличный осенний суп готов.
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