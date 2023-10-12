Автор Ютуб-канала «Четко и по факту» Эльвира Кириленко сообщила, что минимальную зарплату не повышали в этом году.

Об этом она рассказала на своем канале.

«Минимальная зарплата в следующем году повысится аж дважды: с 1 января и с 1 апреля. С 1 января месячная зарплата составит 7100 гривен, а уже с апреля она вырастет до 8 тысяч. В этом же году размер минимальной зарплаты составляет 6700 гривен, минимальную зарплату и не повышали в бюджете на 2023 год», - сообщила Эльвира Кириленко.

По словам автора канала, размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц в следующем году увеличится до 3028 гривен. Как отметила Эльвира Кириленко, в 2023 году этот прожиточный минимум почти в два раз меньше.

«Как же изменится единый социальный взнос в следующем году? С января по июнь ЕСВ будет составлять 1562 гривны в месяц или 4686 гривен за квартал», - заявила Эльвира Кириленко.

Как писала ранее Politeka, Эльвира Кириленко рассказала про повышение тарифов на коммунальные услуги в следующем году: «Это пока предварительны цифры».

Также Politeka сообщила, что цены не будут стоять на месте: украинцев предупредили о подорожании популярного овоща, когда ждать роста.