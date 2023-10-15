Так, украинские бизнесмены инициируют отмену перехода на зимнее время «ради экономии энергоресурсов».
Об этом стало известно на бизнес-форуме "Украинского совета бизнеса" в Киеве.
Экономист Олег Гетьман сообщил, что переход на зимнее время увеличит потребление электроэнергии до 13%, которой в нашей стране не хватает из-за снижения уровня генерации.
По его словам, после перехода на зимнее время в Украине увеличивается потребление электроэнергии. Таким образом, создается дополнительная нагрузка на энергосистему, работающую в экстремальных условиях.
Известно, что в Верховной Раде уже дважды намеревались проголосовать за законопроекты об отмене перехода на зимнее время, но голосов в итоге не хватило.
Среди причин почему не проголосовали – отсутствие понимания, на каком времени оставаться Украине, на летнем или зимнем.
Однако в Раде могут вернуться к вопросу отмены зимнего времени, если будут соответствующие инициативы.
Источник: Факты .
Напомним, летнее время в Украине длится с последнего воскресенья марта до последнего воскресенья октября.
В последнее воскресенье октября часы переводятся на 1 час назад – начинается зимнее время.
Каждую осень в Украине переводят часы на зимнее время, однако большинство украинцев воспринимают переход очень болезненно, ведь приходится подстраивать организм к новому режиму.
Ежегодно на зимнее время мы переходим в последнее воскресенье октября, в 2023 году это произойдет 29 октября в 4:00.
После перевода часов на зимнее время украинцы будут спать на час дольше.
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