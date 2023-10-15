В Украине снова требуют отменить переход на зимнее время для того, чтобы сэкономить электроэнергию.

Так, украинские бизнесмены инициируют отмену перехода на зимнее время «ради экономии энергоресурсов».

Об этом стало известно на бизнес-форуме "Украинского совета бизнеса" в Киеве.

Экономист Олег Гетьман сообщил, что переход на зимнее время увеличит потребление электроэнергии до 13%, которой в нашей стране не хватает из-за снижения уровня генерации.

По его словам, после перехода на зимнее время в Украине увеличивается потребление электроэнергии. Таким образом, создается дополнительная нагрузка на энергосистему, работающую в экстремальных условиях.

Известно, что в Верховной Раде уже дважды намеревались проголосовать за законопроекты об отмене перехода на зимнее время, но голосов в итоге не хватило.

Среди причин почему не проголосовали – отсутствие понимания, на каком времени оставаться Украине, на летнем или зимнем.

Однако в Раде могут вернуться к вопросу отмены зимнего времени, если будут соответствующие инициативы.

Источник: Факты .

Напомним, летнее время в Украине длится с последнего воскресенья марта до последнего воскресенья октября.

В последнее воскресенье октября часы переводятся на 1 час назад – начинается зимнее время.

Каждую осень в Украине переводят часы на зимнее время, однако большинство украинцев воспринимают переход очень болезненно, ведь приходится подстраивать организм к новому режиму.

Ежегодно на зимнее время мы переходим в последнее воскресенье октября, в 2023 году это произойдет 29 октября в 4:00.

После перевода часов на зимнее время украинцы будут спать на час дольше.

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