Речь идет об Авдеевке, за которую идут ожесточенные бои, пишет Politeka.net.

Несмотря на огромное количество сил, которые оккупанты кинули на захват Авдеевки, успехов у них нет. А потери, как сообщил обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в своем телеграм-канале, катастрофические.

Так, по его словам, практически все подразделения, принимавшие участие в наступлении утратили боеспособность.

Однако эксперт убежден, что россияне задействуют еще больше сил для захвата Авдеевки, а давление не прекратится.

Командование российских оккупантов, по словам Коваленко, поставило четкую задачу – нужна победа.

«Вероятнее всего, из Авдеевки хотят сделать некое мега-достижение к Новому году и преподнести измученный город как подарок путину. А это значит, что наступление не прекратится», - убежден Коваленко.

Штурмы Авдеевки не утихнут даже в том случае, есть территория вокруг города будет усыпана «биомассой» из «Шторм-Z» и примет характер топтания вокруг одного взводного военного пункта.

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