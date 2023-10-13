Победительница и судья шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская предложила рецепт завтрака на основе яиц, популярного в Америке и Европе.

Звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская рассказала, как приготовить яйца Бенедикт со сливочным соусом.

Яйца Бенедикт – очень популярное блюдо в Америке и Европе. В оригинальном рецепте их подают с соусом Голландез, но "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская решила поэкспериментировать и сделать более быстрый, но не менее вкусный сливочный соус.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Мартыновская берет следующие ингредиенты:

2 яйца

1 ст. л. уксуса

2 яичных желтка

2 слайса бекона

1 ч. л. шинкованного лука шалот или обыкновенного репчатого

3 ст. л. белого вина

150 мл сливок 20%

лук шнит или зеленый лук

100 г шпината

чеснок – 1 зуб.

1 сдобная булочка или 2 кусочка тостового хлеба

сливочное масло для жарки хлеба

Сначала "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская готовит соус. Для этого на сковороде припускаем лук в белом вине, чтобы вино почти полностью испарилось. Добавляем сливки, щепотку соли и увариваем 6-7 минут.

Получившуюся сливочную массу пропускаем через сито, чтобы убрать кусочки лука. Добавляем яичные желтки, хорошо перемешиваем и доводим до вкуса специями (черный или белый перец, паприка, острый перец, сухой чеснок).

Бекон обжариваем на сухой сковороде. На вытопившемся из бекона жирке припускаем шпинат и измельченный чеснок. Хлеб поджариваем на сливочном масле.

Единственная сложность в приготовлении – это пашот. Но "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская дала небольшой лайфхак. Разбиваем яйцо только что из холодильника в сито, даем стечь лишнему белку и тогда осторожно булькаем его в слегка кипящую воду с уксусом и варим две минуты. Можно даже не закручивать воронку. Чтобы упростить рецепт, можно заменить яйцо пашот на обычное жареное.

Для подачи выкладываем на хлеб бекон, шпинат, яйцо пашот и поливаем все теплым соусом.

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