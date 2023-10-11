Во Львовской области напали на пожилую женщину прямо посреди улицы, ее с травмами госпитализировали в реанимацию.

Так, на львовянку напали двое мужчин – они ударили ее арматурой по голове.

Как сообщила Нацполиция Львовщины, 9 октября в 21:00 в полицию поступило сообщение от медиков о пациентке - 78-летней жительнице Львова.

У женщины была диагностирована, в том числе, открытая черепно-мозговая травма - она ​​в реанимации.

Полиция выяснила, что она получила травмы из-за нападения, которое произошло 9 октября возле одного из львовских учебных заведений.

Женщина как раз шла с дачи домой, на нее напали двое мужчин, один нанес удары металлической арматурой по голове, потерпевшая потеряла сознание.

Нападавшие отобрали у пенсионерки пакет с продуктами, 700 гривен и скрылись. Женщину увидели прохожие и вызвали скорую.

На записях камер видеонаблюдения правоохранители зафиксировали, что на женщину напали двое жителей Закарпатской области 30 и 43 лет.

Их местонахождение установили и задержали.

30-летнему злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.15 ч.2 п.6 ст.115 УКУ и ч.4 ст.187 (разбой) УКУ. Ему грозит наказание – пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

43-летнему мужчине поставлено в известность о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч.4 ст.187 (разбой) УКУ.

Ему грозит от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Последние новости Украины:

Не дозвонился: новое жестокое убийство всколыхнуло Киев.

Громкое задержание в Одессе – что известно о заказном убийстве.

Украинцы стали жертвами трагедии в Италии.