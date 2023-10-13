Согласно новому астрологическому прогнозу, эта неделя нелегкая, надо быть максимально осознанными и готовыми к не самым приятным новостям.

Известный украинский астролог Наталья Гарькава отмечает на своей странице в Инстаграм, что главное событие этой недели – 14 октября.

Состоится Солнечное затмение в Весах.

«Это затмение о новом видении в отношениях, осознания желания партнерства на совсем других условиях, чем раньше. Солнечное затмение может выводить наружу теневые стороны психики, психотравмы и страхи», – подчеркнула Наталья.

Астролог предупреждает: «Не делайте важных шагов возле Затмения, лучше наблюдать, что происходит с вашей жизнью, какие подсказки посылает судьба».

Отметим, что 14 октября Луна перекроет собой 91% солнечного диска, в результате чего можно будет увидеть кольцеобразное солнечное затмение.

Полное "огненное кольцо" смогут увидеть только жители стран Южной и Центральной Америки, а также Мексики.

Солнечные затмения считаются символом нового начала и могут использоваться для определения новых целей и намерений. Завершение затемнения может указывать на завершение некоторого жизненного цикла или процесса.

Солнечные затмения, по мнению некоторых людей, могут усилить интуитивные способности. Это может способствовать более глубокому пониманию себя и окружающего мира.

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