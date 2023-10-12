Ситуация на Бердянском направлении вернулась к той, какой она была к началу августа.

На Бердянском направлении подразделения противника после частичных успехов по рубежу с.Приютное - с.Заветное Желание столкнулись с определенными трудностями.

Об этом рассказал координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

"Если по направлению с.Приютное - с.Новодаровка и с.Приютное - с.Равнополь подразделениям 394-го мсп противника удалось "немного отодвинуть" передовые подразделения ВСУ от с.Приютное, то соседним справа подразделениям 60-й и 34-й омсбр "выровнять линию" (т.е. выйти на южные и западные окраины с.Старомайорское, или по крайней мере продвинуться к прудам южнее с.Равнополь) - не удалось", — заявил эксперт.

Константин Машовец отметил, что российские оккупанты снова частью своих сил и средств "залезли" севернее рубежа Приютное - Заветное Желание, однако полностью обезопасить левый фланг своего Старомлыновского района обороны не смогли, потому что с.Старомайорское остается под контролем ВСУ, а западнее его продвижение противника на север отсутствует.

"Так, противнику удалось в более или менее значительном смысле снять угрозу своему положению в районе с.Приютное. К тому же, он продолжает контролировать ключевую для этого участка высоту с отметкой 180. Но это вовсе не означает, что в полосе обороны его 60-й омсбр у него "все хорошо" и по направлению Старомайорское - Заветное Желание у него нет проблем", — добавил военный обозреватель.

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