Российская пропаганда сейчас максимально активизируется, чтобы продвигать фейки и манипуляции об Авдеевке по примеру ситуации с Бахмутом.

Перед российской пропагандой поставили задачу распространять в украинском и западном информационном пространство фейки, связанные с ситуацией в районе Авдеевки, которые будут идентичны нарративам, распространявшимся во время боёв за Бахмут.

Об этом предупредил обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, роспропаганда будет продвигать четыре основных нарратива.

Во-первых, гипертрофированный акцент на потерях, якобы в районе Авдеевки силы обороны Украины несут катастрофические потери, воевать приходится даже раненым, в подразделениях одни старики, западной техникой пользоваться некому.

Во-вторых, пропагандисты будут заявлять, что Авдеевка "окружена" подразделениями российских оккупационных войск, при этом всё чаще будет использоваться термин "котёл".

Третий нарратив — якобы Силы обороны Украины в спешке и хаотично покидают Авдеевку, порою даже вопреки приказам командования. Четвертый фейк — якобы Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный из-за Авдеевки находятся в жёсткой конфронтации и взаимной неприязни.

"Ситуация в районе Авдеевки и вправду непростая. Но она никогда и не была простой и Авдеевка это город, который в постоянной обороне с 2014 года. Тем не менее, мы должны сохранять критическое мышление и не поддаваться на провокации российской пропаганды, доверяя исключительно официальной, проверенной информации", — добавил Александр Коваленко.

Последние новости Украины:

Эксперт привел доказательства, почему США не оставят Украину без поддержки.

Россияне накрыли целый город огнем - улицы и дома горят.

Появилось предупреждение о новой опасности на восточном фронте.