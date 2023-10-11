Командование ГВ "Восток" противника получило "категорическую" задачу "снять любые угрозы" для Волновахи и прилегающей территории и уменьшить Угледарский плацдарм ВСУ. Об этом рассказал координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

"Вероятно, именно с этим связано оживление частей и соединений его правофлангового 68-го армейского корпуса, в частности ее 39-й омсбр, в районе с.Солодке и по направлению Славное - Новомихайловка. Как говорят, если не удается с юга, из-за собственно Угледара, то стоит попробовать с востока - просто вытеснить передовые подразделения ВСУ на рубеж Угледар - Константиновка", — пишет эксперт.

Константин Машовец отметил, что "в идеале" командование российских войск хотело бы провести на этом направлении что-то вроде "охвата Бахмута" для нашего плацдарма, но для этого нужны, по крайней мере, две вещи:

чтобы подраздления противника из состава ГВ "Юг" смогли "зачистить" остатки с.Марьинка и продвинулись к с.Курахово.

чтобы ГВ "Восток" смогла сформировать на отрезке между с.Никольское и с.Новомайорское какую-то боеспособную тактическую группу сил и средств, способную к наступательным действиям в северном направлении.

Военный эксперт добавил, что на сегодняшний день это выглядит для противника очень проблематично, как для ГВ "Восток", так и для ГВ "Юг", у которой сейчас серьезные сложности под Авдеевкой и в районе Бахмута.

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