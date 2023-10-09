А именно между поселками Новопрокоповка и Вербовое, сообщил координатор группы "Информационное сопротивление", полковник Вооруженных сил Украины Константин Машовец.

По словам военного аналитика, командование войск противника на этом направлении прилагает значительные усилия, чтобы не допустить дальнейшего продвижения передовых подразделений ВСУ на юг.

Машовец также сообщил в своем телеграм-канале, что в течение трех последних суток в полосе обороны 42-й мотострелковой дивизии противника, российское командование ввело в бой дополнительно, по крайней мере, два мотострелковых полка территориальных войск.

«Тактическим смыслом боев между Новопрокоповкой и Вербовым является контроль над высотой с отметкой - 170. Именно она, благодаря своему господствующему положению, позволяет контролировать (простреливать) местность, как в районе с.Вербовое, так и в районе с.Новопрокоповка (по крайней мере, на ее северной и западной окраинах)», - пояснил военный аналитик.

По словам Машовца, на данный момент оккупанты превратили высоту в достаточно мощный узел обороны (батальонного уровня) и продолжает ее удерживать.

«Эта высота находится за первой позицией главного рубежа обороны противника, что позволяет ему наблюдать за ближайшим тактическим тылом передовых подразделений ВСУ, действующих как в районе Новопрокоповки, так и в районе Вербовое», - сообщил военный эксперт.

Артиллерия оккупантов продолжает массированные огневые налеты по району северо-западнее с. Вербовое.

«Причем противник, в том числе, бьет и по своим оставшимся укрепленным позициям в районе с. Вербовое», - отметил Машовец.

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