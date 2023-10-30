Вера, жительница поселка Дементиевка, расположенного у границы с россией, вернулась в свой дом после того, как ее принудительно эвакуировали в рф. Эта 76-летняя женщина пережила ужасный обстрел, когда в мае 2023 года снаряд окупантов ударил в ее поселок, нанося ей серьезные травмы и нанеся значительные разрушения ее дому.

Женщина отмечает, что снаряд привел к взрыву, разнесшему окно и разрушившему дверь, и ее дом стал жертвой этой трагедии. В результате обстрела она также получила травмы, и ее пришлось выбираться на улицу. Она не помнит, как ее нашли и доставили в больницу, но это произошло уже в Белгороде, россия.

В больнице в Белгороде госпожа Вера провела месяц, и ее раненая нога нуждалась в серьезном лечении. За это время российские чиновники подготовили для нее документы для лагеря беженцев.

Но Вера отказалась покидать россию и решила, что останется здесь, сидя на скамейке у вокзала в Белгороде. Однако ее невестка с помощью волонтеров забрала ее. Возвращение на родину оказалось нелегкой задачей – Вера преодолела недельное путешествие и преодолела 4000 километров через Латвию, Литву и Польшу.

Теперь в поселке Дементиевка Вера живет сама. Несколько ее односельчан остались в россии, и ей неизвестно, где они сейчас находятся. Ее дом был разрушен во время боевых действий и пожаров, когда поселок переходил из рук в руки.

Сейчас женщина живет во временном здании, выращивает овощи и надеется восстановить свой дом. Она также ухаживает за памятником пяти украинских бойцов, погибших в боях в ее поселке.

Поселок Дементиевка расположен всего в 5 километрах от границы с Россией, между двумя стратегически важными автодорогами: Дергачи-Казачья Лопань и Харьков-Белгород.

Джерело: BBC.

Последние новости Украины:

Напомним, Украина приходит в себя после ночного террора, есть попадание.

Писала Politeka на каких направлениях теперь гибнут "вагнеровцы".

Также Politeka сообщала, Олег Жданов ответил, сколько еще будет длиться война.