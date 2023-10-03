Як пише Politeka.net з посиланням на Дніпропетровську ОДА, ворог атакував безпілотниками і крилатою ракетою.

«13 безпілотників та крилата ракета. Стільки ворожого залізяччя в небі над областю знищили цієї ночі захисники з ПвК "Схід" та інших складових Сил оборони», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок падіння уламків у Дніпрі зайнялися приватне підприємство, гараж та авто. Вогонь вдалося оперативно приборкати.

Крім того уламки від збиття БпЛА прилетіли на територію промислового підприємства в Павлограді.

«Туди ж відбулось і влучання. Пожежу, що виникла внаслідок цього, вже загасили. Є руйнування виробничих об'єктів», - уточнили в ОДА.

Продовжився й терор Нікопольщини. З важкої артилерії ворог бив по Мирівській громаді.

Як наслідок – пошкоджено два приватні будинки та господарська споруда.

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