Как пишет Politeka.net со ссылкой на Днепропетровскую ОГА, враг атаковал беспилотниками и крылатой ракетой.

«13 беспилотников и крылатая ракета. Столько вражеского железа в небе над областью уничтожили этой ночью защитники из ПВК "Восток" и других составляющих сил обороны», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате падения обломков в Днепре загорелось частное предприятие, гараж и авто. Огонь удалось оперативно обуздать.

Кроме того, обломки от сбития БпЛА прилетели на территорию промышленного предприятия в Павлограде.

«Туда же произошло и попадание. Пожар, возникший вследствие этого, уже потушен. Есть разрушение производственных объектов», – уточнили в ОГА.

Продолжился и террор Никопольщины. Из тяжелой артиллерии враг бил по Мировскому обществу.

Как следствие – повреждены два частных дома и хозяйственная постройка.

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После новых ночных атак есть разрушения и, возможно, погибшие.

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