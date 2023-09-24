В Днепре планируется раздать бесплатные дрова, стало известно, кто может получить 100% скидку.

Да, в некоторые категории украинцев имеют право на получение помощи, а именно дров со скидками разных размеров или даже бесплатно.

Как сообщается в постановлении Кабинета министров №373, имеют право на скидку:

члены семьи погибших – 50%;

участники боевых действий (УБД) – 75%;

украинцы, получившие инвалидность из-за боевых действий – 100%;

пенсионеры, работавшие учителями, медиками и фармацевтами, эксперты по защите растений, библиотекарями в музеях, а также работники сферы образования культуры, в государственных и коммунальных учреждениях – 100%.

Украинцы, принадлежащие к одной категории, должны проживать в домах без централизованного отопления.

Помощь будет применяться для приобретения сжиженного газа, дров, угля, брикетов и другого топлива для отопления домов.

Для того чтобы получить дрова со скидкой или бесплатно, нужно обратиться в подразделение по вопросам соцзащиты по месту жительства.

Ранее сообщалось, что в Днепре в следующем 2024 году планируют выделить деньги на завершение строительства метрополитена.

Известно, что планируется выделение субвенции в размере 549,1 млн. грн. в завершение строительства метрополитена в Днепре.

Об этом говорится в пояснительной записке проекта государственного бюджета на 2024 год.

С началом полномасштабной войны в Украине строительство метро в Днепре заморозили.

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