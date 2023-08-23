На Днепропетровщине в городе Новомосковск, расположенном в 120 километрах от фронта, подготовка к празднованию Дня города уже в самом разгаре. Организаторы собираются приобрести сцену и заказать монтаж этого сооружения. Впечатляет сумма закупок для новой сцены - согласно тендерам, опубликованным в системе электронных закупок Рrozorro.

Согласно тендерам управления культуры, спорта и туризма исполнительного комитета Новомосковского городского совета, первый тендер предусматривает приобретение сборной металлической сцены с покрытием за 1200000,00 гривен.

Второй тендер касается услуг по монтажу этой сцены с покрытием и стоимостью 509 625,00 гривен. Оба процесса должны быть завершены до 30 сентября 2023 – дата празднования Дня города.

Новость о тендерах вызвала недовольство среди украинцев, особенно в социальных сетях. Многие высказали свое недовольство такими затратами во время длительной войны.

В частности, подчеркивается, что сейчас главная задача – это достижение победы и проведение массовых мероприятий может быть нецелевым и даже запрещенным.

"Ужас. Люди опомнитесь, какой может быть праздник, когда люди гибнут, когда война в стране", "Праздник во время войны - это грех. Особенно тогда, когда эти деньги можно было бы потратить для ВСУ", "Быр во время чумы" , когда уже эти твари нажрутся", "Праздновать будем Победу. Неужели власти города еще не нажрались?, "Пусть на эти деньги лучше купят терробороне нашему авто и все необходимое", - писали в сети.

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