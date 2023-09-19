В Днепре в следующем 2024 году планируется выделить деньги на завершение строительства метрополитена.

Известно, что планируется выделение субвенции в размере 549,1 млн. грн. в завершение строительства метрополитена в Днепре.

Об этом говорится в пояснительной записке проекта государственного бюджета на 2024 год.

С началом полномасштабной войны в Украине строительство метро в Днепре заморозили.

Зарубежные эксперты оперативно эвакуировались, однако выполняются работы по поддержанию горных выработок метрополитена, чтобы сохранить техногенную безопасность города.

До 24 февраля 2022 года работы по строительству метро велись очень масштабные.

Строительство шло под землей на шахтном стволе №1, 15-бис, 13, на подземной части блока технических помещений станции «Музейна» и на поверхности, в котловане вестибюля ст. "Театрально".

Источник: «Наш город» .

Кстати, в Кривом Роге появился тендер на 225 тысяч на покупку и установку досок объявлений на остановках.

Так, в Покровском районе Кривого Рога хотят установить за 225 тысяч гривен на 15 досок объявлений на остановках.

Как говорится на сайте "Прозорро", планируется установка досок объявлений с установкой на остановках общественного транспорта на территории Покровского района.

Конструкции из стойки, экрана, шириной 80 см, высотой – 140 см, рамки по периметру готовятся установить возле Кривого Рога.

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Напомним, в Днепропетровской области хотят потратить 1,2 миллиона на праздник.

Как сообщала Politeka, в Украине назревает новый тендерный скандал на 3,5 миллиона гривен, на что пойдут деньги.

Также Politeka писала, "Энергоатом" пойман на странных закупках для ЗАЭС.