В Кривом Роге мужчине, избившему сожительницу, вынесли довольно неожиданный приговор.

Так, в Кривом Роге между мужчиной и женщиной, которые проживали вместе, произошел конфликт.

В какой-то момент словесная перепалка переросла в драку, и криворожец избил сожительницу.

Как говорится в материалах следствия, опубликованном в Едином реестре судебных решений, инцидент произошел в ночь на 27 июля.

Обвиняемый объяснил причину своего поступка так, что их отношения часто портятся из-за ревности.

Мужчина схватил женщину за волосы, потащил в другую комнату, достал нож и ударил ее ниже плеча.

Когда пострадавшая начала убегать он агрессора, то споткнулась и упала на пол, тогда мужчина в очередной раз ударил женщину ножом в бедро левой ноги.

Пока раненая ползла к дивану, ее любимый пришел уже с металлической арматурой, которую взял со двора и несколько раз ударил ее прутьем.

Затем агрессор закурил и погасил окурок об ступни и бедра потерпевшей.

Судмедэкспертиза выявила раны и ушибы на теле женщины, травмы классифицируются как легкие телесные повреждения.

13 сентября агрессору объявили приговор, на суде мужчина вину признал, суд назначил ему наказание в размере 1 года условно.

Приговор может быть оспорен.

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