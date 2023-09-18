Да, агент выдавал себя за военного, чтобы шпионить за ВСУ
Как сообщает прессслужба Службы безопасности, был задержан «на горячем» агент фсб в Днепре, собиравший данные о перемещении ВСУ, задействованных в боевых действиях на восточном фронте.
Злоумышленник перед выходом на задание переодевался в форму украинских защитников.
Предателя интересовали, прежде всего, маршрут железнодорожных эшелонов с военной техникой, вооружением и боеприпасами.
Кроме того, он хотел выявить позиции украинского ПВО.
Фигурант объезжал на территорию Днепра, где фотографировал украинские объекты.
Информацию он передавал «куратору» по ФСБ через мессенджер в виде сообщений и медиафайлов.
За одну выполненную задачу изменник получал от врага деньги. В прокуратуре добавили, что речь идет об от 50 до 100 долларов США.
СБУ задержали агента во время сбора им данных у стратегического объекта в Днепре.
У фигуранта нашли телефон с перепиской с агрессором, а также патроны к оружию.
В СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена, совершенное в условиях военного положения).
Сейчас также решается вопрос о преступных действиях по ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием...).
Сейчас предатель под стражей злоумышленнику грозит пожизненное заключение.
Последние новости Украины:
Депутата и его сообщника поймали с поличным: в чем их обвиняют и какое наказание светит.
Как сообщала Politeka, депутата объявили в розыск на Франковщине, кадры: что он натворил.
Также Politeka писала, что украинец в тюрьме умудрился работать на кафиров.