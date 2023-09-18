В Днепре СБУ разоблачила дежурного злоумышленника, который перед выходом на задание переодевался в форму защитников.

Да, агент выдавал себя за военного, чтобы шпионить за ВСУ

Как сообщает прессслужба Службы безопасности, был задержан «на горячем» агент фсб в Днепре, собиравший данные о перемещении ВСУ, задействованных в боевых действиях на восточном фронте.

Злоумышленник перед выходом на задание переодевался в форму украинских защитников.

Предателя интересовали, прежде всего, маршрут железнодорожных эшелонов с военной техникой, вооружением и боеприпасами.

Кроме того, он хотел выявить позиции украинского ПВО.

Фигурант объезжал на территорию Днепра, где фотографировал украинские объекты.

Информацию он передавал «куратору» по ФСБ через мессенджер в виде сообщений и медиафайлов.

За одну выполненную задачу изменник получал от врага деньги. В прокуратуре добавили, что речь идет об от 50 до 100 долларов США.

СБУ задержали агента во время сбора им данных у стратегического объекта в Днепре.

У фигуранта нашли телефон с перепиской с агрессором, а также патроны к оружию.

В СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена, совершенное в условиях военного положения).

Сейчас также решается вопрос о преступных действиях по ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием...).

Сейчас предатель под стражей злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

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